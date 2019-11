Antonio Resines: “¿Con Franco se vivía mejor? Mis cojones”

Ahora, los todavía más jóvenes lo reconocen por la calle por salir en La Resistencia, el programa de David Broncano en #0, y por su sección en El Hormiguero. El mainstream total.

Pero, ¿con quién se queda? Obviamente no puede elegir. “Yo hago dos cosas distintas. Con Pablo hago un papel, que tiene que ver conmigo en algunas opiniones y en otras no”, ha explicado.

“Con Broncano es otra historia. Hay un rollo que tiene él que es muy surrealista que conecto. Dice cosas que yo sé por qué las dice. Yo con Broncano no sé qué voy a hacer y con Pablo Motos sé más o menos lo que voy a hacer”, ha contado.

Resines es un personaje en sí mismo. Antes de empezar la entrevista está consultando su correo en el móvil, parece que le ha salido otro anuncio publicitario. “Tu tira que yo puedo hacer dos cosas a la vez”. Pues tiro.

Pero esta entrevista no va a ser como todas. Antonio Resines va a responder a algunas de las preguntas que Pablo Motos le hizo a Santiago Abascal en su entrevista en El Hormiguero. Y la idea le encanta.

¿Tienes altercados en la calle?

No

¿En alguna cena familiar le ha dicho su cuñado que va a votar a Podemos?

No. No tengo cuñados. Sospecho que alguno que podría ser mi cuñado sí lo hace...

¿Has toreado?

No. Jamás. En la ficción sí. De palo, de mentira. Oye, las preguntas son buenísimas...

¿Alguna vez le has dado una calada a un cigarro de la risa?

¿Porros? Claro, me sentaban fatal. Un bajonazo enorme. Una vez me caí redondo, yo creo que porque soplé demasiado. Esto es muy bueno para cualquier entrevista.

¿Crees que debería ser legal tener armas en casa?

No.

¿La figura de Franco qué significa para ti?

Esta es muy buena. Nada en absoluto. Lo tuve que sufrir.

¿Con Franco se vivía mejor?

Mis cojones.

Pues ya tengo el titular.

Ponlo, ponlo.

¿Qué nota le pones al himno de España de Marta Sánchez?

Lo que sí me gustaría es que tuviera letra. Que creo que la tenía, la marcha real yo creo que tenía. Investígalo. Como es la marcha real, se quita cuando cae la monarquía. A mí no me importaría que tuviese letra pero consensuada y razonable.

Los italianos y los franceses ya van ganando antes de empezar un partido de lo que sea.

Claro, te cantan La Marsellesa y sales acojonado coño. Yo lo pondría, hay que tener cuidado, hay que apelar a valores en los que estemos todos de acuerdo.

¿Y quién podría hacer la letra?

Sabina. O Serrat y así nadie diría nada.

¿A qué darías dinero, a Notre Dame o al Amazonas?

Por los dos.

Dígame algo en lo que pueda pactar con Pedro Sánchez.

En todo. A tomar por culo. En cultura.

¿Tú que estás en la naturaleza, ¿no percibes el cambio climático?

Yo no estoy en la naturaleza pero lo percibo. Hay cambio climático. Por si alguien tiene alguna duda existe.

Oye pues no sé por qué se ha cabreado la gente con esto.

¿Eres religioso?

En absoluto. Yo soy anticlerical.