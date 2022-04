Antonio Resines se pronuncia tajante contra los negacionistas y antivacunas: "Que les den"

En ese momento el actor ha añadido sin cortarse, “porque son gente que no sabe ni salir a la calle, cortos mentales los pobres...”. “Bueno, hay de todo”, ha intervenido Pastor, y el intérprete ha concedido: “Hay de todo, sí, no entremos en detalles”.

″¿Pero este tío es tonto? Aparte que no venía a cuento”, ha expresado. “Pues no, desearle la muerte a alguien no es...”, ha apuntado Pastor. “Claro, es que es un poquito como fuerte, y salir a la calle con una pancarta diciendo eso. No sé es como...”, ha seguido Resines, y la periodista ha apuntado: “Negacionista. En fin”.