Antonio Tejado niega en 'Sábado Deluxe' que sea machista: "Yo en esas modas no entro"

Antonio Tejado acudió este sábado al Deluxe (Telecinco) para defenderse de las críticas que ha recibido mientras concursaba en GH Dúo y, como no podía ser de otra manera, toda la entrevista giró en torno a un asunto principal: ¿Es el sobrino de María del Monte machista?

Tejado lo negó todo desde el primer momento, con una actitud muy combativa, y sus argumentos para demostrar que no lo era le costaron un aluvión de críticas en redes sociales.

La primera de sus explicaciones se produjo en los minutos iniciales del programa, cuando María Patiño, la presentadora en ausencia de Jorge Javier Vázquez, mantuvo una pequeña charla con él. Era el preludio de la entrevista que se produciría más adelante.

“Yo no soy machista, creo que se han sacado las cosas de madre y que se ha utilizado el argumento fácil [...] La definición de machismo la tengo concebida, y lo podéis buscar en el diccionario ya que os gusta tanto la palabra, como la superioridad... creerse el hombre superior a la mujer. Yo no me he creído superior a una mujer en la vida. He pasado la vida rodeado de mujeres, vivo en un matriarcado y siempre he estado con mujeres. Y yo no me creo superior a nadie. Machista no soy, son términos con los que hay que tener cuidado porque están muy de moda y yo en esas modas no entro”.