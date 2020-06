El llamativo anuncio de dos chicas que buscan piso: "Sabemos que es una locura"

Como reconocen a continuación las supuestas demandantes de vivienda, son conscientes de que su petición no es muy realista: “Sabemos que es una locura, pero los sueldos no nos dan para pagar un alquiler, y no vemos el momento en el que algún día podamos tener nuestra propia casa a este paso”.

“Si alguien solidario o benefactor, quiere ayudarnos a cumplir nuestro sueño, le estaremos inmensamente agradecidas”, aseguran antes de hacer una petición.

Precavidas ante las respuestas que puedan encontrar a su llamamiento, solicitan: “Abstenerse personas interesadas en cosas sexuales”.