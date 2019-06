Por fin un anuncio de cuchillas muestra vello púbico de verdad

La irritación, los pelos enquistados, la agonía de las ingles brasileñas o el gasto de la láser: cualquiera que haya intentado eliminar el vello de su cuerpo sabrá que después del engorro y el dolor que conlleva la depilación te planteas si todo eso ha merecido la pena.

Ahora, una marca de cuchillas está animando a sus clientes a quitarse sólo el vello que quieran, en vez de hacerlas sentir obligadas a lucir una piel suave como la de un delfín de la cabeza a los pies.

La empresa estadounidense Billie ha publicado un nuevo anuncio de 37 segundos que muestra a mujeres con vello púbico y en las axilas.

A algunas de las modelos se les ve el vello de las ingles por fuera del bikini (no es de extrañar, teniendo en cuenta las últimas modas); a otras, no. Algunas tienen las axilas depiladas y otras, no.

El mensaje es que todo depende de ti y de tu preferencia personal.