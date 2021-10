Aparcan un coche muy pegado al suyo y la nota que le deja es para exponerla en la DGT

La cuenta Líos de Vecinos, dedicada a compartir menajes que la gente deja en edificios, portales y otros lugares, ha publicado la nota que dejó una mujer al lado de un coche que aparcó muy pegado al suyo.

En lo que parece el capó de un vehículo de color rojo se puede ver un papel a cuadros arrancado de una libreta en el que se puede leer en mayúsculas y bien clarito: “Para la próxima, pega más el coche por favor. Ya me gustaría estar tan delgada como para que no me costase salir”.

Se despide de la persona que dejó su coche al lado del suyo con “un kiss” y el dibujo de un corazón.

“Aparcando”, ha escrito @LiosdeVecinos para dar a conocer a sus más de 51.000 seguidores esta llamativa nota.

No es la primera vez que uno de estos mensajes da que hablar en Twitter. El pasado mes de mayo se hizo viral en redes sociales otra nota que una persona le dejó a otra después de darle un golpe.

“Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento, Paco”, dice la nota que llegó a salir en la cuenta oficial de la Guardia Civil.