Aparece en Ayllón (Segovia) una copia del monolito que trae loco a medio mundo

EEUU, Rumanía, Países Bajos, Reino Unido y, ahora, España: ya tenemos nuestro propio monolito, tan brillante como misterioso. La estructura ha aparecido en la localidad segoviana de Ayllón, en las ruinas de la iglesia de Santiago y, por el momento, se desconoce cómo ha aparecido allí y quién lo ha puesto. Como todas las demás estructuras que traen de cabeza al mundo entero.

Según han publicado medios como El Norte de Castilla y El Adelantado, desde su aparición, cientos de personas han acudido al lugar para fotografiarlo. Sin embargo, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite de ir a la zona, ya que no está preparada, hay laderas peligrosas y restos de rocas, y puede “ser perjudicial y peligroso”, además, teniendo en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus que impide eventos masivos. El monolito se ubica a apenas 500 metros del núcleo urbano de Ayllón.

Un vecino llamado Alberto, que fue el primero en verlo y fotografiarlo, ha explicado en una entrevista con el digital Acueducto2.com cómo fue el hallazgo. “Está en las ruinas de la antigua iglesia de Santiago, me gusta mucho la historia y paseo mucho por ahí, además está cerca de casa de mis abuelos. No sabía que era y a eso de las seis de la tarde lo he visto, me he ido para ahí y le he tomado las fotos. Parece de metal, de hierro, y está bien clavado en el suelo. De otra manera con el viento que sopla no se hubiera quedado en pie”, explica Alberto.

Obviamente, su descubrimiento se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

Ya son cinco monolitos

Hasta la fecha han aparecido, repartidos por todo el mundo, otros cinco monolitos. El primero de ellos fue avistado en el Estado estadounidense de Utah, que ya ha sido retirado por un grupo de activistas medioambientales.

Posteriormente, apareció otro a finales de noviembre al noroeste de Rumanía, también retirado; un tercero fue localizado hace tan solo una semana en la costa de California; mientras recientemente han sido hallados en los Países Bajos y Reino Unido.

Aunque todavía hay dudas sobre el origen de estas estructuras, que incluso algunas hipótesis atribuyeron a los alienígenas, parece que los responsables son un grupo de artistas estadounidenses autodenominados The Most Famous Artist, que este viernes colgó en las redes sociales instantáneas sobre el proceso de creación, transporte y precio de estas obras. Sin embargo, hoy mismo han convertido su cuenta en privada.