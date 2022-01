Aparece en 'La isla de las tentaciones' y revoluciona Twitter en un momento

Los participantes de La isla de las tentaciones 4 se han reencontrado con sus parejas, o exparejas, frente a la cámaras. Durante el programa de este martes se les ha podido junto a Sandra Barneda seis meses después de todo lo ocurrido en la isla, y ha habido alguna que otra sorpresa.

Tras la emisión de las hogueras finales, los diez participantes en el formato de Telecinco han explicado cómo les ha ido en los meses que han pasado. El encuentro entre Rosario y Álvaro, que como su última hoguera ha estado repleto de lágrimas y palabras que han emocionado a los espectadores, ha sido uno de los más comentados en redes sociales.

La primera en llegar fue Rosario, quien se sinceró con la presentadora del formato: “Lo odio tanto, pero es que también lo quiero tanto”. Tras estas palabras, Álvaro apareció en el set sin aviso precio.

Aunque también hubo momento para los reproches, Álvaro se acabó derrumbando. “Tantas cosas malas que han pasado y a día de hoy te sigo viendo con los mismo ojos con los que te conocí”, reconocía. Y tras la pregunta de Barneda él acabó afirmando que “claro” que quiere tener una vida con Rosario, pero que no puede dársela.

Todo cambió de tono, sin embargo, cuando apareció Charo, la madre de Rosario. “Ya estoy aquí”, anunció mientras llegaba junto a la ya expareja y Barneda. “Si me lo cuentan no me lo creo”, expresó de una forma que anunciaba la que se venía encima del joven.