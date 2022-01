Aparece muerto un hombre en Córdoba que se escapó del hospital tras ser operado y sin recibir el alta

Un hombre de 65 años que ayer abandonó voluntariamente el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba tras ser intervenido quirúrgicamente, sin alta médica y sin avisar a sus familiares, ha aparecido muerto este domingo en un camino en las inmediaciones del casco urbano de la ciudad.



Un portavoz del Cuerpo Nacional de Policía ha informado a EFE de que el cuerpo sin vida del hombre, que residía en Aguilar de la Frontera (Córdoba), ha sido hallado por una unidad de la Policía Local en un camino de la Carretera de Castro, en dirección a Granada, cerca de la denominada Ciudad Mercedes, que acoge las instalaciones de un concesionario de automóviles.



Los primeros indicios apuntan a que la muerte se ha debido a causas naturales, después de que el hombre, que se vistió aprovechando que su esposa salió de la habitación donde estaba ingresado para ir al aseo, abandonase el centro sanitario y, probablemente, le sorprendiese la noche en el lugar donde ha sido encontrado.



El cuerpo no presenta signos de violencia ni indicios de que se trate de un suicidio y se valora que su estado, recién intervenido quirúrgicamente, y las bajas temperaturas de la madrugada hayan provocado la muerte, lo que deberá determinar la auptosia.



Las temperaturas han estado por debajo de los cero grados entre las 4.00 y las 10.00 horas, según los registros de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología, que se encuentra ubicada en el Aeropuerto de Córdoba.



La salida del ingresado del hospital se produjo a las 17.40 horas, según se pudo comprobar por las cámaras de seguridad del centro, aunque la familia no denunció su desaparición en la Comisaría de la Policía Nacional hasta las 22.38 horas, sin que tampoco los responsables sanitarios advirtiesen de su ausencia, señalaron las fuentes policiales.



Esta circunstancia ha hecho que hasta la mañana de este domingo no se activase el dispositivo de búsqueda, ya que en la noche del sábado se alertaron las unidades de la Policía Nacional de servicio, y hoy se comunicase la desaparición a la Guardia Civil, ya que se trataba de una persona residente en la provincia, y la Policía Local, que ha sido quien finalmente ha hallado el cadáver.