Aparece un Renault Twingo en Wallapop con una descripción que merece ser leída mil y una veces

La canción de Shakira dedicada a su expareja, Gerard Piqué , fue el prácticamente único tema de conversación de este jueves. La artista colombiana publicó junto al productor argentino Bizarrap un tema en el que no deja de mandarle indirectas (muy directas) al excentral del Barcelona.

Las reacciones a estas expresiones no se hicieron esperar y hasta llegaron a Wallapop, la página de compraventa de objetos de segunda mano.

La descripción es para verla. “Vaya parece ser que Shakira también ha comprado Wallapop porque me quitan todo el rato el anuncio. Bueno voy a ser breve, Renault twingo 1.2 60cv va como un tiro y consume muy poco por mucho que lo menosprecie la rubia esta”, comienza.

“Y poco más. Desde aquí pedir a Wallapop que no me quiten el anuncio y por favor Shakira si te apetece bajar el precio de algo que sea el de la luz y no el de un Twingo de menos de 1000€”, remata.