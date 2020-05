Las librerías de barrio, ante la desescalada: "El contacto con la gente es lo que prevalece"

Tanto Pinel como Ugarte estaban decididos a esperar hasta el 11 de mayo para volver a abrir sus puertas al público, pero ahora las dudas sobre si Madrid pasará a la siguiente fase les hacen replantearse su decisión. “Si el 11 no se puede abrir, no abriremos. Estamos pendientes de los detalles de última hora”, explica Julia Ugarte. “Por ahora la información es bastante subjetiva, ojalá especifiquen algo en firme próximamente”, confía la librera.

“Depende de si el Ministerio de Sanidad hace caso a [Isabel Díaz] Ayuso o no ”, comenta Miguel Pinel, que aunque sigue “muy pendiente de eso”, ha decidido que La Subterránea abrirá el 11 de mayo sea como sea. “No vamos a posponer la reapertura en ninguno de los dos casos, principalmente porque no podemos permitírnoslo ya”, lamenta. “Si es en fase 0, lo haremos con mascarillas y guantes para todos los clientes y, además, con la cita previa para entrar en la librería”, aclara. “Quería que la vuelta a la librería fuera más ‘normal’ y por eso prefería esperar una semana más”, apunta el librero, que si hace unos días veía absurda la idea, ahora probablemente no tenga más remedio que abrir con cita previa.

Los dos meses de cierre han dado tiempo a los libreros para pensar en alternativas, preparar la vuelta, recurrir a la promoción en redes… y para echar cuentas. A ambos les ha ‘salvado’ la fidelidad de sus clientes, que durante el confinamiento no se han olvidado de sus libreros de referencia.

“Al final no ha ido tan mal y hemos conseguido cubrir gastos, pero no ha sido fácil”, reconoce Pinel. “Propusimos varias iniciativas en Instagram, desde comprar bonos para canjearlos al final de la cuarentena hasta donaciones, además de animar a la gente a venir cuando pase todo esto”, explica. “Mucha gente ha cogido bonos y ha compartido nuestras publicaciones, y es lo que nos ha ayudado a no cerrar”. Además, Pinel se acogió a una ayuda “de 600 euros para autónomos” y habló con su casero para llegar a un acuerdo sobre el precio del alquiler. “La idea era buscar lo que fuera con tal de no cerrar y, finalmente, no ha sido tan catastrófico como podía haber sido”, señala.