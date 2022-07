Apiádense de la reportera

No, de verdad, apiadaros de ella. No enviéis a una reportera al lugar más caluroso de España cada vez que tengamos una ola de calor para que nos haga su crónica delante de un termómetro cordobés que marca 48ºC. No hace falta, en serio. Es posible que verla sufrir baje todavía un puntito más la sensación térmica a los espectadores que en ese momento se encuentran a la sombra climatizada. Pero no añade nada a la información que se intenta transmitir —perdón, “trasladar”—. Es como cuando en invierno las cadenas se empeñan en informarnos de las olas de frío poniendo a tiritar a un periodista bajo una nevada durante horas enteras en medio de la oscuridad de Navacerrada. El periodismo meteorológico no tiene por qué ser una profesión de riesgo.