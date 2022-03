"Momento histórico": aplauso general a TVE por lo que han hecho en 'Maestros de la costura'

Las drags de la primera temporada de Drag Race España han visitado el taller del programa de TVE, donde los aprendices las han diseñado un nuevo look. Todas han animado la primera prueba de la noche, que también ha contado con Daniela Santiago como invitada.

Después de la primera prueba los aspirantes han viajado a La Alberca para realizar la de exteriores, que ha sufrido algunos cambios. Los dos equipos debían replicar uno de los trajes tradicionales de La Alberca, pero el resultado ha provocado que los jueces decidieran mandar a los nueve concursantes directos a la prueba de expulsión al no resultar ganador ningún equipo.

Finalmente, tras la última prueba, Jesús se ha convertido en el cuarto expulsado del programa. “Hay luces y sombras en esta prenda. Está muy bien confeccionada pero sería muy grave que no lo estuviera con lo que has hecho en 90 minutos. Podrías haber hecho una prenda más compleja o una nueva prenda y haber presentado un look como han hecho algunos de tus compañeros”, le ha dicho María Escoté.