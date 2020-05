El #aplausosanitario no se ha acabado y aquí tienes la prueba

No. El aplauso sanitario que nos lleva acompañando día a día a las 20:00 desde hace más de dos meses no ha terminado. Pese a lo que circuló este fin de semana por las redes sociales, el domingo 17 no fue el último homenaje ciudadano.

Han pasado tres días desde esa fecha propuesta como “un final digno”, pero los sonidos de palmas aún resuenan en los balcones de toda España.

Desde que la noche del 14 de marzo –aquel día tuvo lugar a las 22:00; luego se movió a las 20:00– los ciudadanos rompiesen en aplausos desde sus terrazas o ventanas, los ecos se han mantenido hasta hoy. En las últimas fechas se había notado cierto descenso en el apoyo, pero aún son muchos los que cada tarde interrumpen su actividad –también en el Congreso, como hoy mismo– para dedicar un par de minutos para agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios que luchan contra la pandemia.

Y aquí las pruebas de que el aplauso está muy vivo.