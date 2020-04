La exactriz porno Apolonia Lapiedra tilda de "parásitos" a quienes apoyaron el 'apagón cultural'

La Unión de Actores y Actrices promovió esta semana “un parón de 48 horas” en redes sociales los días 10 y 11 de abril para que la cultura no esté presente en protesta por la decisión del Ministerio de Cultura de no adoptar medidas específicas para la paliar la crisis en el sector.



Según este sindicato, la decisión suponía “una no consideración de un sector que se ahoga poco a poco, día a día, y que ve cómo, según van pasando las semanas, no se toman medidas específicas para sus trabajadores y trabajadoras”.

Sin embargo, este viernes decidieron dar “un voto de confianza” al Ejecutivo y suspender esta protesta tras escuchar las palabras de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que prometió estar presente en la reunión que el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, convocará estos días con el sector cultural para escuchar sus propuestas.

A la protesta se sumaron actores y cineastas como Paco León, Leticia Dolera o Miguel Ángel Muñoz, cantantes como Lola Índigo y compañías de teatro como Kamikaze o Teatro del Barrio.

Quien no lo hizo fue la exactriz porno Apolonia Lapiedra, quien ayer cargó duramente desde su cuenta de Twitter contra quienes apoyaban esta protesta: “El cine para adultos mueve masas, motiva y entretiene a la gente en la cuarentena y no tenemos subvenciones ni las queremos. Mejor que inviertan en lo que importa como mascarillas o respiradores. Anda, espabilad gente del “cine convencional“ #ParasitosCulturales#Noeselmomento”.