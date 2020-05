Aprende a detectar síntomas tempranos de párkinson 10 años antes

Daisy-Daisy via Getty Images

Normalmente, los síntomas iniciales no tienen que ver con temblores o debilidad muscular forzosamente, sino con otros aspectos más sutiles. Aprende a detectar estos síntomas para poder tomar iniciativas lo antes que puedas.

¿Qué tal tienes el olfato?

Uno de los síntomas iniciales más comunes es la pérdida del olfato y por añadidura del gusto. No se basa en tener el olfato de un sumiller, sino que se trata de distinguir olores sencillos.

Para ello, tenían que distinguir entre distintos olores comunes (limón, cebolla, canela, gasolina, etc). Los participantes se calificaban en olfato bueno, medio o flojo según los resultados. Posteriormente, se hizo un seguimiento de estas personas de los cuales un grupo nutrido desarrolló párkinson con la edad. Curiosamente, todos ellos habían sido calificados de “olfato flojo” años antes. Por causas poco claras, este efecto parecía ser más común en particular en varones de raza blanca.

Por supuesto, ello no quiere decir que una persona que tenga pérdida momentánea del olfato por un catarro o una sinusitis vaya después a desarrollar párkinson.

Escribir de manera inusual o bostezar mucho

Sin embargo, bostezar más de tres veces cada 15 minutos de manera continuada es un comportamiento común en enfermedades el párkinson. También en otras enfermedades como el infarto cerebral, la esclerosis múltiple, la epilepsia, la migraña, los tumores cerebrales, la hipertensión intracraneal o el insomnio crónico. Incluso el exceso de cafeína puede aumentar la frecuencia del bostezo. Pero no te alarmes si un día bostezas más de la cuenta, ya que puede ser simplemente porque tu cerebro necesita enfriarse. Bostezar es una práctica normal.

Merma cognitiva

Problemas intestinales: ¿Causa o consecuencia?

Un síntoma que ha recibido una particular atención es el incremento de la permeabilidad de la mucosa intestinal, es decir, de la barrera que tenemos en el intestino para el transporte de nutrientes y otras sustancias al interior de la sangre. También los problemas de motilidad del intestino que pueden generar estreñimiento o todo lo contrario.

Ocuparse y buscar apoyo

Por ello, sería importante entender que si se tienen estos síntomas de manera recurrente podría ser el momento de visitar al neurólogo. Muchas personas jóvenes no acuden por vergüenza o por sentimiento de culpabilidad, cuando en realidad no hay nada de lo que sentirse culpables. No conviene aislarse o esconderse. Precisamente, uno de los factores que más beneficios genera en las personas con párkinson es el contacto con los demás, la vida social. En palabras de una paciente de esta enfermedad y amiga personal: “El contacto social es la energía que nos pone en marcha, es terapéutico”