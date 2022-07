Aprender a programar, pero esta vez de verdad

La programación informática está en boca de todos: políticos, educadores, científicos y un largo etcétera. Se recomienda aprender a programar desde la educación primaria. También se habla del futuro del low code, es decir, del potencial de enseñar a programar a quienes no saben programar con aplicaciones o programas que apenas utilizan código. Esta programación de bajo código debería suplir la falta de talento digital, eufemismo de las empresas para no tener que hacer ni un poco de autocrítica. Más que falta de talento digital, el problema reside en una enseñanza inadecuada e insuficiente de la programación. Compren manuales de programación o traten de aprender por Internet. Comprobarán que hay introducciones muy básicas donde no se aprende a hacer nada o introducciones muy complejas donde no te enterarás de nada. Falta una buena pedagogía de la programación.