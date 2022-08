El Congreso da el último 'sí' a la 'ley del sólo sí es sí'

Montero, “orgullosa” de la aprobación de la ley

La derecha, a dos bandas: contra el texto y contra Montero

“No es la ley que hubiéramos querido, porque no va a servir para la víctima y sí puede traer inseguridad, como han puesto de manifiesto los informes previos”, ha criticado la representante del Partido Popular. Marta González no ha perdido ocasión, tampoco, para criticar la polémica campaña para incitar a las mujeres a ir a la playa sin importar su aspecto físico, afeando al Gobierno que no haya habido una disculpa pública.