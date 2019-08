Aprovecha este verano para ver las películas que ya deberías haber visto

Comenzamos a lo grande. Por esas que son objetivamente malas o mediocres producciones, a las que les falla la historia, los personajes o los diálogos, pero tienen algo, no se sabe qué, que las hace irresistibles.

No somos críticos de cine, así que no creas que este listado es la Biblia de los cinéfilos. Sí es verdad que somos un grupo de lo más heterogéneo, así que seguro que encuentras algún título interesante o sorprendente ideal para esa sobremesa de verano en el sofá y bajo el aire acondicionado.

No falta, por supuesto, el primer orgasmo fingido de Cuando Harry encontró a Sally, el amor maduro y adúltero de Los puentes de Madison, y la imposible historia mujer rica-hombre pobre de Titanic.

Elegir unas pocas entre los cientos de películas dramáticas que se han hecho a lo largo y ancho del mundo no es tarea fácil.

De risa, mucha risa

La comedia es uno de los géneros más difíciles. No es sencillo no caer en la grosería, en la broma fácil, en los lugares comunes, en los diálogos absurdos, en personajes parodiados... ¿Hay algo más placentero que pasar un buen rato riéndote a carcajadas? (Ya, sí lo hay pero no estamos hablando de eso).

Aquí, algunas de las películas que más nos han hecho reír y a las que recomendamos recurrir en días grises.