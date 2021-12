Apunté a mis hijos de 10 y 6 años a los ensayos de la vacuna. Así fue la experiencia

Cuando llegamos al centro donde se iba a realizar el ensayo, nos encontramos por primera vez con el médico jefe. Me dijo que él mismo había intentado inscribir a sus hijos pequeños en el ensayo por los cauces habituales, pero que se lo habían prohibido para evitar las suspicacias sobre que alguien en su posición se saltara las normas y les pusiera la vacuna a sus hijos aprovechando sus privilegios. Por supuesto, no habría estado dispuesto a asumir el riesgo si no tuviera total confianza en la seguridad y eficacia de la vacuna.

Me aseguré de que, si mis hijos recibían la vacuna y no el placebo, sería la mitad de la dosis para adultos, una cantidad que la fase I del ensayo había concluido que era segura y eficaz para los niños más pequeños. Antes de ponerse la vacuna, mis hijos pasaron una exploración física, una prueba de coronavirus y una extracción de sangre para tener información de referencia sobre su salud. En total, iban a regresar a ese centro siete veces para hacer un seguimiento exhaustivo de su respuesta a la vacuna y de su salud en general, al igual que los otros miles de niños inscritos en el ensayo.

Tuve que luchar para contener las lágrimas de alivio cuando las agujas entraron en sus brazos.

Después de las vacunas, una enfermera tuvo en observación a mis hijos durante media hora. Antes de enviarnos a casa, comprobó la temperatura de los niños y revisó posibles señales de enrojecimiento o hinchazón en sus brazos. Me dieron instrucciones estrictas sobre cómo registrar en su app la temperatura de mis hijos y cualquier efecto secundario todos los días. Me dijeron que me llamarían para valorar su evolución ocho días después y me dejaron el número de teléfono del médico jefe para que pudiera llamarle en cualquier momento, de día o de noche, con cualquier duda.

En las horas siguientes a la vacuna, no me separé de mis hijos y no dejé de preguntarles cómo se sentían. ”¿Os duele algo? ¿Notáis algo raro? Podéis respirar bien, ¿verdad?”. Mis hijos ponían los ojos en blanco y me decían: “Sí, mamá...”.

Esa misma noche, mi hija se estremeció cuando le toqué sin querer el brazo y mi hijo me dijo que no quería dormir porque le dolía mucho el hombro y tenía miedo de darse la vuelta y hacerse más daño. Como mis síntomas habían sido similares cuando me vacunaron, tuve la esperanza de que ambos habían recibido la vacuna y no el placebo.