El apuro de Almeida en Espejo Público: así reacciona la presentadora

El alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha realizado este martes una entrevista por videoconferencia en ‘Espejo Público’, en la que ha analizado cuestiones como el apoyo recabado para poder sacar adelante las cuentas municipales o cómo afecta el rechazo de Vox a los presupuestos en su relacion política.

No obstante, durante la entrevista en Antena 3, también se han producido momentos de distensión a raíz de la situación que atraviesa Almeida. En este sentido, el regidor de la Villa se encuentra aislado, tras haber dado positivo en coronavirus el pasado martes.

En el inicio de la conexión, la presentadora Lorena García se ha interesado por el estado de salud de Almeida. “El covid me trató mal al principio, no, no estuvo muy educado”, ha relatado el alcalde a la periodista. Acto seguido, ha señalado que “ya los últimos días bastante mejor y vamos a ver si ya definitivamente consigo volver a la calle un día de estos” y que a lo largo de esta jornada tenía previsto hacerse una PCR.

Hablando de Ayuso

Con todo, a lo largo de las declaraciones, Almeida no ha podido evitar toser, una cuestión que ya adelantó que le ocurría de vez en cuando. Precisamente, ha tosido cuando estaba respondiendo a una pregunta sobre cómo es su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El alcalde ha revelado que se ha “intercambiado mensajes” con ella durante su confinamiento y que le ha enviado “mensajes cariñosos” de cara a su recuperación.