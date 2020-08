Aquellos que están seguros, no tienen curiosidad

Este artículo también está disponible en catalán.

Dado mi interés por los temas relacionados con la crisis climática, sigo con cierta regularidad las aportaciones de los científicos, los gráficos de las temperaturas que presentan, las estadísticas relativas al deshielo del Ártico y del Antártico, la subida del nivel del mar... también estoy tan atenta como puedo a las críticas que periodistas y creadores de opinión hacen a los políticos, o cuando los ministros presentan cifras económicas y soluciones en un debate. En todo este grueso de información y polémicas que la sociedad genera, late una idea subyacente: el problema que limita el discernimiento y responsabilidad de las personas ante los fenómenos como, por ejemplo, la crisis climática, es su falta de conocimiento sobre el problema; por lo que la solución más plausible es proporcionarles más información. El conocimiento se presenta como la vacuna contra las pseudociencias, las medias verdades y los conceptos erróneos. En todas las aportaciones que he hecho, aunque son pocas, he insistido en que la alfabetización climática es una parte muy importante de la solución. La última vez fue en la conferencia que, justo antes del confinamiento por el covid-19, tres expertos sobre el clima y yo, como psicóloga social, hicimos en el Ateneu Barcelonès. En el debate final volví a reiterar la idea de que alfabetizar a las personas sobre el cambio climático es parte fundamental para afrontarlo. Pero ¿qué pasa si nuestro cerebro es el problema y no la solución? Vayamos por partes.

Walter Krämer y Laura Ballester, en su libro Así se Miente con estadísticas: cómo nos manipulan con gráficos y curvas, publicado en 2019, nos presentan encuestas defectuosas, nos hablan de los márgenes de error, los matices entre la correlación y la causalidad. Nos explican cómo reconocer en las publicaciones de divulgación este tipo de errores estadísticos y evitar tergiversaciones y malentendidos. Equívocos, errores interpretativos, deducciones sesgadas que siguen repitiéndose hoy en día, a pesar de los años que hace que entendidos y científicos nos confrontan (véase el libro de Darell Huff, How to Lie with Statistics, 1954). Las encuestas no representativas continúan recibiendo atención y las informaciones relacionadas con la salud que confunden correlación con causalidad aparecen en las noticias casi a diario. La gente, informadores y políticos en general, sigue mintiendo con las estadísticas. Ciertamente, comprender y dar sentido a las estadísticas a veces requiere experiencia. No todo el mundo sabe qué es un intervalo de confianza, ni cómo funciona un análisis multifactorial. Sin embargo, muchos de los errores son fáciles de detectar sin tener conocimientos o formación en estadística; así y todo, conclusiones falsas sobre cifras estadísticas siguen pasando desapercibidas a científicos, periodistas, políticos y lectores. Pero, ¿por qué?

Parto del supuesto de que interpretar erróneamente los datos no es un acto deliberado. Entender sus motivos pertenece al ámbito de la psicología: las creencias, la cultura y los valores influyen en el pensamiento; incluso lo construyen y determinan. En definitiva, estoy hablando de ideología. Quien más quien menos sabe que nuestras pasiones políticas a veces pueden enturbiar la facultad de pensar con claridad. Pero tal vez no nos damos cuenta hasta qué punto pueden entorpecer habilidades de razonamiento muy básicas. Nos lo demuestra el estudio de psicología del profesor de la Yale University Dan Kahan y sus colegas. A los 1.111 participantes del estudio les preguntaron sobre su postura política y también sobre su capacidad de razonamiento matemático. Luego les presentaron una tabla con los resultados de un estudio ficticio sobre una loción para la piel. A un grupo, le mostraron cifras que indicaban un aumento de la erupción cutánea; al otro grupo, cifras que mostraban que la erupción había disminuido. Kahan preguntó a los participantes si la loción mejoraba o empeoraba la erupción. Los participantes tuvieron que hacer un cálculo difícil a partir de las cifras de las tablas. Las personas que habían obtenido mejores resultados en un examen de matemáticas anterior tendieron a dar la respuesta correcta. Así que, hasta aquí, el experimento confirmó lo que se esperaba: los que tenían más conocimientos matemáticos se acercaron más a la verdad. Pero había dos grupos más. A los participantes de estos dos grupos adicionales se les proporcionaron las mismas tablas de cifras, pero esta vez los datos se referían a un tema controvertido en la política de los EEUU: el control de armas. Las cifras que les presentaron mostraban los resultados de un experimento ficticio sobre las consecuencias de una legislación más estricta en relación con la vigilancia y el registro de armas. La pregunta que debían responder era: como resultado de la nueva ley, ¿la delincuencia aumenta o disminuye? El patrón de las respuestas fue completamente opuesto al que habían dado los participantes en el experimento de la loción dérmica. Los participantes que eran buenos en matemáticas cometieron muchos más errores que en la encuesta anterior. Las cifras fueron exactamente las mismas que las del supuesto experimento de la loción para la piel, pero ahora estos participantes se equivocaron mucho más en sus cálculos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación?