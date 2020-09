Arabesco español

Europa Press News via Getty Images

Debe ser eso. Dicen que Josep Pla decía que en España la línea más corta entre dos puntos era el arabesco, aunque también es imprescindible en el análisis de la actualidad política nacional considerar a Valle Inclán y sus esperpentos: la realidad vista en un espejo cóncavo deformante, como los que había en algún circo, que a la vez que la figura reflejada daba risa, también daba pena.

Simplificando este peculiar ‘procés’ español de la pandemia, las cosas han sucedido más o menos así: primero era ‘como una gripe’ pero muy lejana, allá en China, en una ciudad que empezó a hacerse famosa, Wuhan, donde llegó a alcanzar unos 2.000 muertos. “Bah, eso queda muy lejos”, se decía. Un buen día apareció un caso en la isla canaria de La Gomera. Las autoridades alemanas habían alertado a las españolas de la presencia allí de un germano que había estado en contacto con una china que había dado positivo en ‘coronavirus’. Nueva demostración de que nadie está a salvo de los riesgos de la globalización.

Días más tarde aparecieron nuevos casos en península y archipiélagos. “Bah, es como una gripe”, decían incluso médicos e investigadores. En la temporada 2017-2018 la gripe estacional había provocado en España unos 15.000 fallecimientos. Razones. Luego, velozmente, a velocidad vírica, es decir, piramidal, retroalimentada en todos los sentidos, vino el vértigo de la propagación y los ‘positivos’, y con él, el aturdimiento. Y los capitanes del día después, expertos en predecir el pasado. ¡El Gobierno no lo vio a tiempo!, clamaban con diseñada hipocresía. ¿Y quién lo vio?

Los mejores empresarios fueron sorprendidos en ‘paños menores’, lo mismo que los humildes kioskeros. La economía de las naciones fue cayendo como un castillo de naipes. Bueno, sí, algunas advertencias de la OMS hubo; algún epidemiólogo había predicho algo parecido; yo mismo (perdón por la autocita) escribí sobre la vertiente turística de la ‘próxima’ ola el 23 de agosto de 2009 en La Provincia… pero los chinos habían conseguido confundirnos al principio con sus falsos datos. Según Europa y España, le fueron viendo las orejas al lobo, se fueron tomando medidas más radicales para la contención de la enfermedad. Tuvieron más eficacia los países con sistemas sanitarios más sólidos y con mejor medicina preventiva y estructuras solventes de salud preventiva, como la RFA, Países Bajos… En España la crisis del 2008 sirvió para debilitar a conciencia ‘y a calzón quitado’ a la sanidad pública.

Cuando tras ir subiendo la escala de la respuesta según iba subiendo la gravedad de la situación el presidente Sánchez declara el estado de alarma previsto en la Constitución y asume la ‘Autoridad Única’, el aspirante a presidente, ‘califa en lugar del califa’, Pablo Casado, declara la guerra sin cuartel. Las consignas que se recitan como el padrenuestro y las letanías en latín en las escuelas del franco-catolicismo son que el Gobierno no vio venir el virus, que cuando lo vio no reaccionó como debiera, que cuando reaccionó se pasó… que el estado de alarma encubría un peligroso autoritarismo y ataque a las libertades por parte del sanchismo… que no se había contado suficientemente con las autonomías…