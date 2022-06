Aragonès mantiene la confianza en Rufián y da por cerrada la polémica por sus declaraciones

JOSEP LAGO via Getty Images

JOSEP LAGO via Getty Images

El diputado de ERC en la Cámara Baja aseguró en una entrevista en TV3 que “decir que no la has cagado alguna vez en la red es mentir”. “Ahora bien, decir que por un tuit mío se proclamó la independencia de Cataluña es de tarado. El tarado es quien la proclamó, no quien publicó un tuit”, señaló.