Aragonès plantea una reforma de la Constitución para lograr un referéndum pactado

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostado por abordar en próximos meses, en el marco de la mesa de diálogo, la posibilidad de un referéndum de independencia pactado, e incluso no ha cerrado la puerta a acometer una reforma constitucional si es la vía para permitir esa consulta.

Como también se le ha preguntado si ve posible celebrar un referéndum sin reformar la Constitución: “Si el problema es la reforma de la Constitución y no la voluntad política, abordémoslo”, ha apuntado Aragonès, que ha dicho que siempre defiende “llegar a acuerdos y, a partir de los acuerdos, construir el camino jurídico”.

Respecto a las palabras del presidente del Gobierno, que garantizó que no habrá nunca un referéndum de autodeterminación y afirmó rotundo que el proceso independentista se ha “acabado”, Aragonès ha dicho que “cada uno puede tener la opinión que quiera, pero los hechos es que no vamos a renunciar a nuestras convicciones”.

“Si alguien piensa que porque hayamos llegado a acuerdos relevantes, que son un paso importante, hemos renunciado a lo que somos, es que no entiende lo que pasa en Cataluña”, ha avisado.

Como también ha respondido al líder del PSC, Salvador Illa, que pidió a Aragonès que no mienta, porque, dijo, no habrá referéndum: “No será Illa u otro quien decida qué es verdad o no en Cataluña. Respetemos todas las opciones, somos adultos”, ha apostillado.