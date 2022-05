Aragonès se reunirá con Puigdemont el miércoles en su primer encuentro tras el caso Pegasus

KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images

Primer encuentro tras el caso Pegasus

La reunión entre Aragonès y Puigdemont será la primera desde que se iniciara la polémica por el caso Pegasus, tras la investigación que publicó The Citizen Lab y The New Yorker el pasado 18 de abril sobre el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas.