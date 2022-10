Aragonès ultima un Govern en solitario que desdeña la mano tendida del PSC

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès , está acabando de diseñar un nuevo Govern en solitario, sin consellers de JxCat , que espera tener operativo ya a principios de la próxima semana y que priorizará la búsqueda de apoyos parlamentarios entre JxCat, la CUP y En Comú Podem, pero no el PSC.

Sin consellers de ningún otro partido

No habrá consellers de En Comú Podem ni de ningún otro partido, aunque el Govern priorizará, según Vilagrà, la búsqueda de apoyos entre los grupos independentistas y los comunes y escuchará a los agentes económicos y sociales, ayuntamientos, consejos comarcales y entidades municipalistas.

Desde Bagà (Barcelona), Illa ha explicado que propondrá a su partido “seguir construyendo una alternativa” al actual Govern, pero sin forzar los tiempos ni apresurarse a exigir nuevas elecciones. “No tenemos prisa para nada”, ha afirmado Illa, antes de añadir: “No somos amigos de volantazos ni bandazos”, ya que “construir una alternativa no significa decir no a todo”.

Sin embargo, apoyarse en los 33 diputados del PSC para aprobar los próximos presupuestos no entra en los planes del Govern: Vilagrà ha desdramatizado una posible prórroga presupuestaria, ya que “los presupuestos actuales son buenos y expansivos”.

“Si no hay mayorías posibles porque los que los han elaborado ahora no los quieren votar pese a haberlos elaborado, o bien porque los quiere votar alguien que no comparte con nosotros las líneas rojas” de la “lucha contra la represión” y un referéndum, “hay un escenario que es el de una prórroga”, ha afirmado.