¿Arderá en la controversia el final de 'Juego de Tronos'?

Después del súper controvertido último capítulo de Juego de Tronos, a día de hoy hay una petición de más de 300.000 fans para que se grabe nuevamente la octava temporada. Es obvio esto no va a pasar, pero es representativo de la furia que las decisiones recientes de los productores y escritores de la serie han provocado en los fans, especialmente tras el incendiario episodio de este domingo, el penúltimo capítulo de la serie de televisión más popular de la década.

Spoilers a continuación, así que si no has visto el último capítulo deja de leer. Contra todas las recomendaciones de sus consejeros y a pesar de que los habitantes de Desembarco del Rey se habían rendido, Daenerys, la Madre de Dragones, arrasó despiadadamente con la población inocente de la ciudad, prendiéndoles fuego vía Drogon, su único dragón sobreviviente. Si esto lo hubiera hecho, digamos Cersei, pues hubiera sido acorde con el personaje, pero estamos hablando de Daenerys, la supuesta heroína de la serie durante ocho temporadas. La indignación no se hizo esperar. Los fans acusaron a los creadores David Benioff y D.B. Weiss de traicionar al personaje, de volverla loca de un momento a otro para terminar la serie en dos temporadas muy apresuradas. Puede ser… Quizá les urgía terminar para empezar lo que debe ser un muy lucrativo contrato con Disney para una nueva trilogía de películas de Star Wars.

Mientras tanto otros fans defienden el capítulo pasado clamando que las profecías se cumplieron. Dany se volvió loca como su padre. ¿Pero realmente está “loca”? La locura de su familia de alguna forma la eximiría de culpa. Y claro que para masacrar a inocentes se requiere de un grado de locura. Pero al mismo tiempo fue una demostración estratégica y brutal de parte de Daenerys, para que no le quedara duda a Jon Nieve, a Tyrion o a nadie de que ella es la verdadera heredera al Trono de Hierro y de que es ella la que tiene el poder sobre el dragón (que vendría a ser el equivalente de un arma de destrucción masiva, como una bomba atómica). Entonces, yo no llamaría a Daenerys “loca”, cuando lo que hizo fue un movimiento estratégico para preservar el poder, como el de Cersei al poner en riesgo a su población usándolos como escudo humano contra un dragón. Cersei es tan responsable de la tragedia como Daenerys. Aunque esto se prestaría a una discusión interminable…

Definitivamente el proceso por el que Daenerys llega a este momento no fue bien manejado esta temporada. Mucha gente dice que la clave de la tiranía de Daenerys ya podía verse en cómo Dany hacía justicia con ciertos opositores, pero estamos hablando de una serie con tintes medievales, en las que la piedad y la compasión no le reditúan a un monarca. El posible descenso a la locura y a la tiranía ha sido endeble, como también lo ha sido el insípido romance con Jon Nieve, que ha sido más contado que realmente sentido. La historia de amor ha dejado mucho que desear, pero es muy conveniente melodramáticamente para lo que los creadores quieren hacer. La realidad es que la historia de Jon Nieve y Daenerys ya se ha convertido en una tremenda telenovela, con la revelación final de que Jon Nieve no es un bastardo, sino un gran heredero al trono, tipo Cenicienta o Blancanieves.

Lástima que este desarrollo dramático no se hizo mejor porque el planteamiento de Juego de Tronos es interesante. Al final siempre ha sido una serie que crítica al poder y los compromisos y los horrores que se tienen que hacer para obtenerlo. Durante 8 temporadas hemos seguido una fábula heroica en la que queremos que una muchacha llegue a un trono y sea una reina, en el marco de un mundo actual en el que los reyes ya son figuras decorativas y muchas veces penosas y ridículas. Y los reyes, sin el título pero con el poder, como Xi Jinping y Vladimir Putin, son unos tiranos.

Quienquiera que se siente en el Trono de Hierro o que pretenda sentarse en él estará dispuesto a todo: Stannis Baratheon quemó a su propia hija como sacrificio, ahora Daenerys quema a una ciudad llena de inocentes. Daenerys clama tener una visión utópica que la justifica, empezar de nuevo, empezar de cero, como Stalin, Hitler y Mao la tuvieron, y para empezar de nuevo hay que purificar. Y aunque, reitero que no se construyó bien a nivel emocional el proceso para que ella llegara a este punto, es una aportación brillante de los creadores desatar la furia de la reina y mostrar escenas tan crudas y brutales como las de cualquier película de guerra que se pueda evocar. Escenas que reflejan el apocalipsis de Siria, Iraq, Ruanda, Vietnam y las guerras mundiales, por mencionar sólo algunas. Juego de Tronos continúa fiel a su desmitificación de las historias heroicas. Varias personas en redes mencionaron los bombardeos aliados a Dresden y la bomba de Hiroshima. Claro que para ese momento ni los alemanes ni los japoneses se habían rendido, a diferencia de los habitantes de Desembarco del Rey que ya habían tocado la campana.