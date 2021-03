Arenas niega las entregas que figuran a su nombre en los papeles de Bárcenas

El ex secretario general del PP, Javier Arenas, ha negado este martes que percibiera las cantidades que aparecen bajo el epígrafe “Javier Are” o “Arenas” en los papeles de Bárcenas sobre la ‘caja b’, y ha asegurado que los ingresos que recibió del partido -como un “complemento de responsabilidad” por su cargo- los cobró en nómina y lo declaró a Hacienda.

En su declaración como testigo, Arenas ha negado haber recibido “ninguna cantidad” de empresarios o haberse reunido con empresarios.

Ha destacado su “absoluto desconocimiento” acerca de la inmensa mayoría de los 500 apuntes contables de los famosos papeles. En lo que a él respecta, ha sostenido que el apunte correspondiente “no es correcto” y ha insinuado que en el PP podría haber otro Javier Arenas, si bien ha matizado que desconoce si esto es así.

“Transferencias en nómina y declaradas”

Arenas fue uno de los ex altos cargos del partido a los que Bárcenas acusó de recibir sobresueldos, pero él ha apuntado que todas las retribuciones que recibió fueron por “transferencia”, en “nómina”, y que están declaradas a Hacienda.

Ha reconocido que, como secretario general, tenía un “complemento de responsabilidad” que venía reflejado en la nómina y ha negado haber recibido nada al margen de la legalidad: “Ningún complemento más”, ha dicho.

Arenas, que ha declarado por videoconferencia con mascarilla, ha reiterado como ya hizo en su declaración como testigo en el caso Gürtel, que él como secretario general del partido solo se ocupaba de la parte política, mientras que la económica y financiera era responsabilidad de la Tesorería, respecto con la que no tenía ninguna relación de jerarquía.

“Competencia exclusiva del tesorero”

“No hay control económico financiero por parte del presidente (del partido) ni del secretario general: es competencia exclusiva del tesorero”, ha contestado a preguntas de la acusación, para más tarde reincidir en que era el tesorero quien “tenía todos los poderes económicos” y que “nunca” le comunicó los donativos que se recibían.

El ex secretario general del PP también se ha desvinculado de otros apuntes de la supuesta contabilidad paralela relativos a empresarios y ha asegurado no recordar si Bárcenas le consultó qué hacer con el remanente de la supuesta ‘caja b’, que, según el extesorero, entregó al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. “No recuerdo que el señor Bárcenas me haya hablado nunca de la caja b”, ha añadido.

Asimismo, ha negado haber percibido ningún reloj por 700 euros como reflejarían las anotaciones de Bárcenas y ha dicho que el único regalo que recibió de sus compañeros fue una bandeja de plata tras una “modesta cena” cuando dejó de ser secretario general.