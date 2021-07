Argentina expedirá documentos de identidad con la opción “X” a personas no binarias

Argentina ha dado un paso histórico, insólito en América Latina: esta madrugada, ha publicado un decreto en el que autoriza incluir la opción “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas que no se identifican o no se perciben como hombres ni como mujeres. El país se convierte así en el primero de la región que autoriza la emisión del DNI y del pasaporte para personas no binarias.

Como explica el texto del propio decreto, “el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad” y hace parte de los derechos humanos y también del derecho a no ser discriminado en ningún plano de la vida.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, aseveró el presidente argentino, Alberto Fernández, en un acto en Buenos Aires en el que se entregaron a tres personas los tres primeros documentos con la nueva normativa.

El Gobierno oficializó la medida en un decreto publicado en el Boletín Oficial, que especifica que personas con identidades no binarias pueden acceder a un DNI y a un pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida. Un evento que causó una oleada de mensajes de agradecimiento en las redes sociales.