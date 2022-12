Argentina y Países Bajos se verán las caras en cuartos de final

ALFREDO ESTRELLA via Getty Images

MB Media via Getty Images

Argentina 2-1 Australia

Tardó 35 minutos en aparecer el genio del rosarino, quien aún no sabía lo que era anotar en partidos de eliminatorias en Mundiales. En su primera acción en el área del cuadro ‘aussie’ no falló con un disparo raso que no pudo detener Matt Ryan, meta del conjunto australiano, que se limitó a contener a la Albiceleste en su campo.