Karlos Arguiñano pide "perdón de corazón": "A veces nos calentamos más de la cuenta"

“Soy consciente de que en más de una ocasión pues habré dicho cosas que igual han molestado a alguien”, ha continuado diciendo Arguiñano mientras cortaba unos puerros.

“Pido perdón pero de corazón. Pido perdón de corazón”, ha repetido el cocinero, que ha matizado que eso no implica que no vaya a seguir hablando porque, según ha admitido, no le queda otra.

“Además siempre he seguido hablador, así que seguiré hablando. Pero si a alguien le he molestado con alguna conversación o algún comentario que yo haya hecho durante este año, pues le pido perdón de corazón. Perdón”, ha insistido.

Arguiñano ha explicado que a él le gusta que le pidan perdón cuando alguien “se cuela” con él, por lo que él hace lo mismo. “No tengo nada contra nadie. Otra cosa es que, según van pasando las cosas, los días, las noticias... pues uno se va calentando a veces y a veces nos calentamos más de la cuenta”, ha finalizado.