Arguiñano se dirige a su audiencia para mandar una petición: "Ahí no me falléis, por favor"

Este miércoles, el cocinero vasco ha querido reivindicar el comercio local y ha pedido a sus espectadores que acudan a este tipo de tiendas para comprar en el día a día y no lo hagan en grandes empresas multinacionales que te traen los productos desde el extranjero.

″¡Qué gusto poder cocinar con cosas que tenemos cerquita de casa. No dejéis de comprar a los productores locales”, ha afirmado Arguiñano.

Además, ha añadido que esto no solo ocurre con productos de alimentación, si no que también a la hora de comprar ropa, calzado, etc: “Comprar a los que están cerca de casa, que son los amigos de siempre. Igual estudiaste con ellos o tus hijos van con los suyos al colegio”.