El vídeo de Arkano bebiendo y mordiendo el culo a una chica: ¿escándalo o promoción?

A algunos seguidores les extrañó esta ostentación, a la que el rapero suele ser poco dado.

Un nuevo videoclip

Por la noche Arkano colgó un nuevo Instagram Stories en el que salía diciendo a cámara: “Lujo, dinero, dominación a mujeres... no me sale”, que enlazaba a su nuevo videoclip, un tema titulado precisamente No me sale.

La canción, que también ha compartido en el resto de sus redes sociales, es una parodia de los videoclips de famosos artistas que salen en mansiones rodeados de una legión de mujeres en bikini.