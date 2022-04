Armas químicas en Ucrania: sobre líneas rojas y lo que nadie se atrevió a hacer en Siria

Evgeniy Maloletka via AP

Evgeniy Maloletka via AP

Dice Ucrania que Rusia ha empleado ya armas químicas en Mariupol , en su intento de hacerse con el puerto más importante del este del país y abrir así un valiosísimo corredor entre Crimea y el Donbás. Varias diputadas locales y portavoces del batallón Azov sostienen que hay afectados -sin concretar cuántos ni en qué grado-, de una sustancia desconocida que provoca fallos respiratorios y neurológicos, una especie de nuble blanca localizada en la zona de Azovstal. Según los combatientes, las víctimas presentan hiperemia facial, hipertensión arterial, sequedad e inflamación de la boca y de las mucosas de los ojos, síntomas que muestran en un vídeo difundido vía Telegram. No se han presentado pruebas de ello, “debido a un bloqueo completo (de la ciudad), es imposible realizar un análisis toxicológico”, dicen. Tanto la Inteligencia de Washington como la de Londres están investigando lo ocurrido.

La guerra por las armas químicas no es nueva. Las dos partes llevan semanas anunciando que la contraria las va a usar o las está preparando, sin que se haya verificado independientemente el empleo de estos compuestos. Tanto Estados Unidos como Reino Unido y el resto de la OTAN han avisado de que habrá una “respuesta” si Vladimir Putin da el paso. “Las armas químicas, biológicas o atómicas supondrían una violación de todas las normas”, en palabras de Jens Stoltenberg , al mando de la Alianza Atlántica. “Sólo podemos decir: ¡No lo hagan!”, enfatizaba el canciller alemán, Olaf Scholz .

Nadie usa esta vez la etiqueta de “línea roja”, salvo el británico Boris Johnson, que dice que se cruzó hace tiempo por la “barbarie” del plan de Putin . Fue demasiado manoseada en la guerra de Siria, quedando en una malograda advertencia: el 20 de abril de 2012, el entonces presidente de EEUU, Barack Obama , avisó a Bachar el Asad de que usar estas armas suponía un gesto sin retorno que tendría un castigo. Llegaron los informes de la ONU, ONG locales, organismos internacionales de defensa de los derechos humanos y prensa mundial confirmando su uso, pero pasaron los días y no hubo nada en lo militar. Ni EEUU ni nadie intervino en un conflicto en el que Rusia se sumó como aliado infalible de Damasco.

Qué se hizo, qué no se hizo

¿Pero y de forma individual, vía OTAN -sin Consejo de Seguridad es casi imposible- o a través de algún estado de forma individual? Siria sirve de ejemplo de cómo no se fue más allá, incluso sin que el país estuviese en el Consejo de Seguridad. Ha quedado acreditado, en los 11 años de guerra , el empleo de al menos gas sarín, mostaza, cloro o azufre, que habrían causado unos 2.000 muertos, como recoge el Comité Internacional de la Cruz Roja . Los primeros casos se documentaron en 2012 y se concentraron sobre todo hasta 2014, aunque hay reportes menos fiables de posibles ataques en 2018, incluso.

Pese a las advertencias de Obama, que resuenan en las que ahora lanza Joe Biden cuando habla de una “respuesta severa” , y a la acumulación de ejemplos ( Homs , Alepo , Idlib , Ghouta ...) no hubo acción armada contra Asad ni respuesta defensiva internacional coordinada. Sí se logró un proceso unificado para poner contra las cuerdas al régimen sirio y obligarlo a deshacerse del arsenal químico que declaró y que nadie supo nunca si era todo o parte de lo que poseía. En 2013, se le arrancó a Asad el compromiso de reunir y destruir todas esas armas en un periodo de un año, el material se fue llevando a barcos alejados de la costa donde se produjo el proceso, con verificación de las Naciones Unidas.

Los inspectores salieron porque fue imposible prorrogar su misión, la guerra entró en punto muerto y ya no llegaban más estampas de niños ahogándose, desesperados. No hubo más hasta que en 2017. Ya con Donald Trump en la Casa Blanca y ante la realidad de nuevos y brutales ataques como el de Khan Shaykhum , donde el sarín dejó casi 90 muertos y más de 300 heridos, Washington ordenó el bombardeo de la base aérea de Shayrat , desde donde se supone que había partido la agresión. Era la primera acción unilateral internacional en esta contienda sobre suelo sirio. Desde entonces y hasta 2018, el Pentágono ha confirmado otros 10 ataques -nueve intencionados y uno accidental- en la zona, llevados a cabo en defensa de las Fuerzas Democráticas de Siria o del Ejército de Comandos Revolucionarios en Al-Tanf.

Lo único reseñable a escala mundial que se hizo, bombardeos de Trump aparte, fue la creación en enero de 2018 de la Alianza Internacional contra la Impunidad del Uso de Armas Químicas , a la que se sumaron 29 países, a instancias de Francia. Se trató de una iniciativa intergubernamental para “complementar los mecanismos internacionales de lucha contra la proliferación de armas químicas” y tratar “exclusivamente sobre el tema de la impunidad de los autores de ataques químicos en todo el mundo”. Los estados participantes se han comprometido a recabar, cotejar y facilitar el intercambio de información para responsabilizar a los autores y ayudar a los Estados que lo necesiten a generar las capacidades para llevar a juicio a los autores, no sólo en Siria. No ha ido muy allá, pese a la buena voluntad.

Cómo se puede actuar en Ucrania

Sin embargo, en marzo de 2018, cuando aún no se había cumplido medio año desde la última inspección de la OPAQ en territorio ruso, Serguéi Skripal, un antiguo agente doble al servicio del espionaje británico, y su hija Yulia fueron envenenados en la ciudad inglesa de Salisbury con algún compuesto de la familia Novichok, un grupo de agentes nerviosos de fabricación soviética y cuya posesión Rusia jamás ha admitido. Skripal y su hija sobrevivieron tras pasar varias semanas inconscientes, pero casi cuatro meses después una mujer y un hombre británicos se contagiaron con la misma sustancia -esta vez, a través de un frasco de perfume- y la señora murió 10 días después . El Kremlin dijo que no tenía nada que ver con este caso, pese a que se arrestó a dos ciudadanos suyos por estos hechos .

Las armas químicas contienen sustancias tóxicas diseñadas para causar la muerte o el daño a sus objetivos. Pueden esparcir elementos, como agentes asfixiantes, vesicantes (que producen irritación y ampollas) y nerviosos, que pueden atacar el cuerpo y causar la muerte a gran escala, de forma indiscriminada y en una amplia zona si se despliegan dentro de una bomba o un proyectil de artillería. Por esa dispersión, afectan gravemente a la población civil y su capacidad de matar es mucho mayor que el armamento convencional. Por eso son armas vetadas, prohibidas, que no se pueden usar.

Su papel en Siria, exitoso pero parcial, le permitió tener más margen de actuación, que puede ponerse de manifiesto en nuevos conflictos como el ucraniano: puede confirmar o no la utilización de las armas y señalar culpables (en la corte de La Haya se señalan individuos, no estados). Rusia votó en contra de esta nueva atribución, ya que entendió que suponía una manipulación política del mandato de esta agencia. Por ahora no hay pronunciamientos al respecto sobre posibles actuaciones, sólo el aviso de que está vigilante. El proceso, en cualquier caso, es lento, obliga a pisar el terreno -complicado con la virulencia de los combates actuales- y a hablar con supervivientes, militares, testigos, sanitarios, periodistas, cooperantes... Ya se han comenzado a recopilar pruebas incriminatorias de crímenes de guerra y lesa humanidad para ayudar a garantizar la rendición de cuentas.