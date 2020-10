El 'dardo' del viceconsejero de Asistencia Sanitaria de Madrid al ministro Illa en 'LaSexta Noche'

“En los días que llevo, que son tres, primero, nadie me ha dado ninguna consigna política, me han dicho que haga lo que tenga que hacer. Y la verdad es que el trabajo es bastante parecido a Urgencias: tengo que seguir procedimientos, tomar decisiones, asegurarme de que se ejecuten y si surge algo añadido, pues hay que hacerlo en tiempo y forma porque tiene una implicación muy grande, es un presupuesto muy grande, son 80.000 trabajadores”, ha explicado Armengol.

“Si me gustaría romper una lanza a favor de todos los trabajadores de la Sanidad y de los trabajadores del Ministerio. Se está trabajando mucho. No se está haciendo nada en Madrid, no. Se está trabajando muchísimo. Yo creo que ahí esas cosas no se tienen que comentar. Yo creo que el lenguaje es mejor que lo rebajemos todos”, ha pedido Armengol.

El sanitario y actual viceconsejero ha asegurado que aprovechó este sábado para ponerse al día en su nuevo puesto y ha comprobado que “hay una cantidad enorme de documentación compartida entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio”.

