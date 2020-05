Arnold Schwarzenegger habla sobre el episodio más duro de su vida: "Estuve a punto de morir"

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on May 17, 2020 at 5:20pm PDT

"Me operé y me desperté 16 horas después, no las cuatro que duraba la operación, y con un tubo en la boca. El doctor se acercó, me arrancó el tubo y me quedé jadeando. Me dijo: 'Sigue jadeando, que te vamos a contar lo que ha pasado", ha continuado.

"Me dijeron que había habido una complicación y me tuvieron que hacer una intervención de emergencia. Me contaron que rompieron el muro del corazón y que había una hemorragia interna, así que podría haber muerto si no me hubieran abierto el esternón para operarme a corazón abierto", ha detallado.

Entonces el intérprete decidió ponerse la meta en el rodaje de la película y, siguiendo las indicaciones de los médicos, se fue poniendo metas y tomando las precauciones necesarias para el entrenamiento.

"Durante mi recuperación, empecé poco a poco a declarar victorias. Tras dar mis primeros 500 pasos con el andador, declaré una victoria; cuando recuperé el apetito, declaré otra victoria", ha recalcado.

Esta fue la segunda operación de este tipo que tuvo Schwarzenegger, que ya se sometió ya a un reemplazo de su válvula aórtica en 1997.