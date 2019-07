Arran de l’espectacle tristíssim, delirant, desmoralitzador, indignant de la no investidura

Actualment es pot veure al CCCB FEMINISMES! Aplega dues exposicions, «L’Avantguarda Feminista dels anys 70. Obres de la VERBUND COLLECTION, Viena» i «Coreografies del gènere», pensades per establir ponts entre el feminisme radical dels anys setanta i els feminismes actuals. Procurin no perdre-se-la.

Hi ha exposada obra de Valie Export (Linz, 1940). El 1969, aquesta artista va dur a terme una de les seves performances més trencadores. Vestida amb una camisa negra, uns texans oberts per l’entrecuix que li deixaven al descobert tot el cony, una metralladora penjada a l’espatlla i els cabells esborrifats, va entrar en una sala de cinema porno de Munic i es va dirigir al públic dient-los que allà tenien uns genitals femenins i que podien fer-ne el que volguessin. Segons explica ella mateixa:

Vaig passar de fila en fila, lentament, mirant-los a la cara. No em movia de manera sensual. [...] Tenia por i no tenia ni idea del que podien fer. A mesura que anava baixant per la platea, les persones que ocupaven les files anteriors s’aixecaven i sortien del cinema. Fora del context de la pel·lícula, els resultava totalment diferent establir una connexió amb aquest símbol eròtic.

Segurament l’estrepitós fracàs del govern de coalició entre PSOE i UnidasPodemos es deu a múltiples causes però és evident que una de ben rellevant ha estat que els dos presumptes líders semblaven talment Valie Export passejant no per un cine sinó pel Congrés i els platós. La diferència és que el que en Valie Export era pura subversió, gosadia i desafiament, en Pedro Sánchez i Pablo Iglesias ha estat fal.locentrisme i patriarcat. ¡Quina pudor a testosterona!

N’és bona prova que quan un gest anava en direcció contrària, per exemple, el (femení) pas enrere d’Iglesias en la pretensió d’ocupar la vicepresidència, l’alleujament i l’esperança eren unànimes (el meu punt d’enunciació és la variada gent que no volia ni vol un govern d’extrema dreta); o quan Sánchez acceptava una petició o un repartiment on perdia alguna cosa. No han estat capaços de veure el que guanyaven perdent.

D’altra banda, ¿Sánchez no és conscient gràcies a qui ha estat president aquests mesos, qui li va fer guanyar la moció de censura?, ¿a Iglesias no el fa enrojolar esbombar unilateralment pretesos acords de coalició o rebaixes des del faristol del Congrés? Hi ha gent que no es por creure (però és així) que Esquerra Republicana, Compromís o Bildu hagin tingut més seny i allò que en diuen sentit d’Estat que aquests partits tan «centrals».

I mirar a l’altra banda és esfereïdor. ¿Què ens espera al setembre o al novembre?

Què no dir de la parella Albert Rivera i Inés Arrimadas. ¡Quina sort que ja no sigui al Parlament! Ens hem tret un bon pes de sobre. Esperem que la nova candidata a la presidència de la Generalitat, Lorena Roldán, tingui una mica més de calma, capteniment i educació i no escupi sense parar i amb la mateixa ràbia i odi paraules com «golpistes», «banda», «botín»... José Zaragoza, diputat del PSC al Congrés —encara que tothom es pensa que ho és pel PSOE—, en una piulada va dir que Arrimadas confonia el Congrés amb el Parlament. No, no és el lloc, és ella (i Rivera).