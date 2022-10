Arranca el autobús del Ingreso Mínimo Vital desde una iglesia de Madrid y pasará por 40 municipios

El proyecto del autobús es el resultado de un estudio que han realizado para detectar a quién no llega todavía el IMV. En concreto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puntualizado que enviaron “miles de SMS” a potenciales beneficiarios que, a pesar de cumplir los requisitos, no han solicitado la prestación, y descubrieron que “uno de cada cuatro todavía no conoce el IMV”.