Arranca el 'impeachment' a Trump: las claves para entender el juicio político al presidente de EEUU

La investigación contra Trump impulsada por la demócrata Nancy Pelosi en el Congreso determinó que se podía procesar al magnate por dos cargos: abuso de poder, al solicitar la ayuda de Ucrania para investigar a su rival político, y obstrucción del Congreso, por tratar de impedir que el escándalo se aclarase por derecho.

El primer cargo se refiere a supuestas conversaciones en las que el presidente y otros altos cargos cercanos a él (tanto de la Casa Blanca como de su equipo de abogados) habrían presionado a las autoridades de Ucrania para investigar las actividades en dicho país de su enemigo, el exvicepresidente en la era Obama y hoy aspirante demócrata a la presidencia, Joe Biden, y de su hijo, Hunter. Esas presiones llegaron, según las primeras investigaciones, a lo más alto, al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El joven Biden, abogado y consultor, entró en la junta directiva de la empresa Burisma Holdings, en Ucrania, cuando su padre aún era el número dos de la mayor potencia del mundo. Trump quería saber si había trapos sucios en la vida del hijo de su rival. Públicamente ha dicho que hay “corrupción” en esas relaciones empresariales, extremo que no se ha confirmado, aunque Hunter, bien es cierto, ha reconocido que quizá no eran aquellas las aguas más limpias en las que pescar. Independientemente de lo transparente que sea la labor de Biden Jr., presionar a un estado usando tu papel de presidente es lo que ahora se debate. Nada más.

Además, a Trump se le responsabiliza de retener unos 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que ya había sido aprobada por el Congreso estadounidense, y un encuentro con Zelensky en la Casa Blanca, todo en la misma línea de tener munición para la campaña que se avecina.

En cuanto al segundo posible delito, hace referencia a la obstrucción de la investigación que el mandatario habría cometido, entre otras cosas, al dar a todo el personal de la Casa Blanca órdenes de no colaborar con el proceso que ahora culmina. Trump se ha negado a testificar y a enviar documentación comprometedora.

Los demócratas dicen que sí, “variadas, firmes y serias”, y los republicanos que no, apenas “documentación insuficiente, sin firmeza ni solidez”. El caso de armó inicialmente gracias a la denuncia por parte de un funcionario de los servicios de Inteligencia que no ha sido identificado, aunque en un gesto muy polémico uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr, tuviese el descaro de señalar a un funcionario de la CIA, llamado Eric Ciaramella y citado como fuente por la prensa más partidaria de su padre, medios especializados en generar noticias falsas.

Este denunciante anónimo mostró su “preocupación” por una llamada telefónica que tuvo lugar entre los dos presidentes, el norteamericano y el ucraniano, el pasado 25 de julio. Una transcripción de esta conversación -que hasta Trump facilitó a medias- apunta a que el republicano presionó claramente a Zelensky para investigar las acusaciones contra los Biden. Llamada que, justo, se produjo después de que se congelara la entrega de ayuda ya acordada para Kiev. Hay párrafos como estos...