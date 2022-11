Arranca el juicio por los presuntos abusos a Carlota Prado en 'Gran Hermano'

El juicio por el presunto abuso sexual que sufrió la concursante de Gran Hermano Carlota Prado en 2017 por parte de José María López arranca este jueves, con una petición dela Fiscalía de dos años y medio de cárcel para el procesado, que finalmente no es acusado por la joven.

La Fiscalía es la única acusación, después de que Carlota Prado decidiera recientemente no ejercer la acusación particular por motivos que no han trascendido, según han confirmado a EFE fuentes jurídicas, que detallan que ahora la joven será testigo-perjudicada en la causa.