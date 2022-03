Primer día de la comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre Ayuso, pero sin Ayuso

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. Europa Press News via Getty Images

Inicia el proceso para investigar en el Ayuntamiento de Madrid los presuntos espionajes que denunció la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Una comisión no permanente aprobada y solicitada incluso por el propio alcalde de la capital pero que no va a contar con la comparecencia de sus principales protagonistas, como la propia Ayuso, que ha declinado su intervención.

Un hecho que, desde la oposición, han denunciado de “no dar la cara” y no querer responder a las dudas sobre la supuesta contratación de un servicio de espionaje desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) contra la presidenta y su hermano, Tomás Díaz Ayuso, y su comisión por la venta de mascarillas que supuso un terremoto en la cúpula del Partido Popular.

“Tenía que haber venido hoy a dar la cara pero una vez más se ha escondido y se ha negado a contar la verdad de lo que sabe”, ha criticado la concejal de Más Madrid, Rita Maestre.

Almeida se protege y protege a Ayuso haciendo que no comparezca hoy en la Comisión de Investigación. Tenemos muchas preguntas que hacerles y solo obtenemos el silencio como respuesta. pic.twitter.com/Pqb52QEZ54 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 28, 2022

El primero y único en comparecer en la primera sesión de la comisión ha sido el Consejero Delegado de la EMVS, Diego Lozano, que ha descartado la contratación de los servicios de espionaje. “Yo no hubiera tolerado esa contratación”, ha negado tajantemente a lo largo de sus respuestas.

Durante su intervención, ha mencionado una reunión çel 12 de enero en la que Francisco de Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente, y el presidente de la EMVS, Álvaro González, le preguntan aparte sobre “un rumor de una contratación a la empresa de espionaje Grupo Mira” y si se ha podido contratar ese servicio en el que se señala directamente al director de comunicación en ese entonces, David Fernández.

Una reunión, que según los responsables de Más Madrid, se ha ocultado a la opinión pública y que no se dio a conocer ante el Consejo de Administración. “No sé que hacía ahí el señor Carabante, no me pregunte cosas que no sé”, ha respondido el Consejero Delegado.

Sobre por qué no rindió cuentas ante el Consejo, Lozano ha justificado que fue “una conversación con el presidente que forma parte en el marco de confianza y confidencialidad”.

“No necesito hacer una gran investigación”

Según Lozano, él como órgano de contratación está al tanto de todas las adjudicaciones, incluso en contratos menores, y en ese sentido les demuestra que haya habido un contrato con esas características.

“No tengo que hacer una gran investigación y como soy el último, soy el que paga. Realmente no he hecho ninguna investigación, yo sé que no se ha pagado. Lo que hice fue poner en orden a los contratos y le paso una relación que él ya tenía porque se le manda a los consejos”, ha declarado sobre el supuesto espionaje.

Lozano ha añadido que la EMVS es una “empresa seria” y que por mucho que hubieran querido contratar ese servicio no se hubiera podido nunca porque “no está en su objeto social”.

″¿Alguien de la EMVS ha podido ir a hablar con un detective? Sí. Pero, ¿lo podía pagar con dinero público? No”, ha apuntado.

“Nos hemos abierto en canal en la EMVS: hemos dado toda la contabilidad, todos los pagos, todos los contratos, entrevistas a empleados,...” - Diego Lozano, Consejero Delegado de la EMVS

El papel de David Fernández

Lozano también ha descartado que le hiciera un interrogatorio interno al director de comunicación de la EMVS, David Fernández, que dimitió a principios de marzo.

Sobre su salida, Lozano ha insistido en que no tiene que ver con la polémica. “Me dijo que era consciente de que le iban a cuestionar por su salida pero me dijo que era lo mejor y: ‘No me voy por este escándalo, pero tampoco me quedo por este escándalo’”.

Asimismo, Lozano ha asegurado que él le recomendó que no saliese en este momento a lo que insistió que “era lo mejor para él y su familia”.