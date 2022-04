Arranca la "la gran batalla" rusa por el Donbás sin negociaciones posibles en el horizonte

A por el “control total”

“Los principales esfuerzos del enemigo están centrados en romper las defensas de las tropas ucranianas en las regiones de Lugansk y Donetsk, así como en hacerse con el control total de la ciudad de Mariúpol”, ha recalcado en un mensaje en su cuenta oficial en la red social Facebook. Asimismo, ha incidido que “los ataques con misiles y los bombardeos contra objetivos civiles en todo Ucrania no se detienen” y ha apuntado a una “intensificación” de los mismos en el oeste del país durante la jornada del lunes, cuando fue atacada la ciudad de Leópolis.

Temor en Leópolis

En paralelo a la alarma en el este del país, desde Leópolis, en el oeste y a tiro de piedra de suelo polaco, se reportaron asimismo ya por la mañana cinco ataques con misiles, que dejaron al menos siete muertos. Cuna del nacionalismo ucraniano, esta urbe y su región han servido como centro logístico para abastecer al resto del país y refugio seguro para cientos de miles de desplazados, que se han establecido temporalmente cerca o la han utilizado como lugar de tránsito antes de abandonar Ucrania en dirección a Polonia. Sólo un ataque a una base militar había dejado daños severos en las semanas pasadas. “Ya no quedan lugares seguros en Ucrania”, afirma ahora el alcalde de la ciudad.

Especialmente dramática es este martes la situación en Mariupol , la estratégica ciudad portuaria del Mar Negro, que sufre a diario los bombardeos rusos desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero. Las autoridades ucranianas informaron que, por segundo día consecutivo, no es posible abrir corredores humanitarios para proceder a la evacuación de los civiles porque, según Kiev, por parte de Rusia no hay garantías de seguridad. La viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk, instó a través de la cuenta oficial en Telegram a Rusia a abrir uno de estos corredores humanitarios para posibilitar esas operaciones.

Nuevos ataques en suelo ruso

¿Diploqué?

Mientras el ruido de sables aumenta, el silencio de las negociaciones entre ucranianos y rusos es atronador. No hay posibilidad alguna hoy de tener ni un mínimo alto el fuego. Lo ha confirmado Naciones Unidas: su mediador especial para Ucrania y secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Martin Griffiths , ha reconocido que lograr acuerdos siquiera para que se bajen las armas de forma puntual en determinadas regiones “no está en el horizonte en este momento”.

“He planteado a ambas partes que acuerden reunirse bajo los auspicios de la ONU en formato virtual o en persona para abordar cuestiones humanitarias, en particular su componente militar, posiblemente una tregua, su supervisión, los corredores seguros, las prioridades humanitarias”, ha explicado Griffiths.

Mientras, el presidente francés, Emmanuel Macron , en plena campaña electoral, dio anoche una entrevista en la que ratificó lo dicho por Erdogán: que matanzas como las de Bucha han enfriado los contactos, en su caso, con el presidente ruso, Vladimir Putin . “Desde las masacres que hemos descubierto en Bucha y en otras localidades, la guerra ha tomado un rumbo diferente, por lo que no volví a hablar con él directamente desde entonces, pero no descarto hacerlo en el futuro”, dijo Macron en France 5.

Cuando se le preguntó por qué no sigue el ejemplo de otros líderes europeos y viaja a la capital ucraniana, Kiev, Macron señaló que no se necesitaba una muestra de apoyo como tal tras la invasión rusa. “Regresaré a Kiev, pero iré allí para traer algo útil conmigo... porque es obvio que no necesito viajar allí para mostrar este apoyo (...). Si voy a Kiev, será para marcar la diferencia”, ha zanjado.