Arranca la 'luchoneta': Luis Enrique tapa muchas bocas en el 'día' de Alemania

Porque ganar 7-0 a Costa Rica tiene poca réplica posible . Y sí, es Costa Rica, pero hace no tanto nos han ganado selecciones parecidas, así que démosle crédito. El partido está más que contado... si es que un 7-0 da para sesudos análisis técnico-tácticos. Por ahora, España puede pensar en grande, y si luego pasa lo de casi siempre, pues ya lo contaremos.

Alemania, de rebelarse ante la FIFA a quedarse al borde de la eliminación

Messi puede respirar un poco más tranquilo o eso quisiera él. Argentina sigue ‘hirviendo’ tras la asombrosa derrota de ayer ante Arabia Saudí , pero al menos el patinazo de Alemania les hace ver que no son la única grande en darse un trompazo de salida.

Los germanos han protagonizado la imagen del día, al posar tapándose sus bocas como protesta por la prohibición encubierta de la FIFA a llevar el brazalete arcoíris so pena de sanciones deportivas económicas. Sí, justo, la misma FIFA que dirige un señor que dijo el sábado que se sentía “gay”, entre otras muchas vergonzantes declaraciones .

Que esa es otra, los descuentos

Preguntaba hoy un usuario si los árbitros cobraban por minuto arbitrado en este Mundial. Y no sería mal negocio para ellos, con descuentos tan absurdos como los ¡28 minutos! del Inglaterra-Irán, los 15 del EEUU-Gales (a ver si Bale hacía doblete...) o los 8 minutos extra tras cumplirse el 90 cuando España ya ganaba 6-0.

Y lo peor es que entre el VAR, las pausas, los hasta 10 cambios por partido, las lesiones esto va a peor. Por suerte el último partido empieza a las 20:00 hora peninsular española y no va a hacer falta trasnochar.

Volviendo al fútbol, un duelo que nos toca mucho en el Grupo F

Si todo va como se supone, que es mucho suponer, del empate a cero entre Croacia y Marruecos tendría que salir nuestro rival en octavos. Ambas selecciones se han mostrado a un nivel no demasiado alto en un partido donde pesó mucho el miedo a perder, que sería casi despedirse de los octavos.

A los europeos no les da solo con Luka Modric y Marruecos trae un buen bloque pero no parece estar a la altura de las grandes. El cerocerismo a veces no funciona, veremos qué pasa de aquí a ocho días en el cierre del grupo.