Arrasa al contar por WhatsApp a su amigo el motivo por el que no ha hablado a su tutora del TFG

Una conversación de WhatsApp entre dos amigos que va directa a quedar guardada en la hemeroteca de Twitter.

El tuitero Javi ha compartido en su perfil de la red social del pajarito un pantallazo dando veracidad a la respuesta de su amigo.

La conversación comienza con Javi diciéndole, sin más detalles, que la hable y se lo diga. “Paso tú, que me hable ella a mí. No me gusta ser quién abre conversación xd”, le responde su amigo.

Cuando todo parecía indicar que ambos jóvenes estaban hablando sobre un posible ligue o pareja, Javi suelta el mensaje clave que explica la viralidad: ”¿Pero si es tu tutora del TFG [Trabajo Final de Grado]?”.

″¿Y?”, le contesta su amigo sorprendido por la pregunta que le acababan de hacer.

El pantallazo del móvil con esta conversación ha sido publicado en Twitter y en poco más de un día ha superado los 10.000 compartidos y los 80.000 me gusta. Casi nada.