Arrasa con su respuesta a esta tuitera que criticó las duras palabras de Lola Herrera sobre Vox

La veterana actriz Lola Herrera ha vuelto a acaparar titulares a raíz de su entrevista el pasado sábado en Telecinco. La intérprete, que visitó Sábado Deluxe, opinó de política y fue muy crítica con Vox o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Herrera no salió de su asombro por el hecho de que haya mujeres que votan a Vox: “A mí me asombra que haya tanta gente que no esté de acuerdo con todos los pasos que hemos dado. Como mujer no entiendo que otra mujer pueda votar a Vox”.

La actriz recalcó que se están dando “marcha atrás en nostalgias de vida” y advirtió de que “hay gente que echa de menos lo que hemos conseguido desde la Transición”.

“De ganar como sociedad y cómo país. Hay cosas que no les viene bien a un sector de la sociedad, que es un partido político”, aseguró. Herrera reprochó a las mujeres que votan a la formación de Santiago Abascal que no sean agradecidas con lo conseguido. “No éramos nadie ni teníamos ningún derecho”, resaltó.

Estas declaraciones, como se podía esperar, han generado numerosos comentarios. Uno de los más destacados en redes sociales fue el que escribió una tuitera.

“Pensaba ir a ver a Lola Herrera en Cinco horas con Mario pero ya no lo voy a hacer. No me gustan las mujeres que no respetan a las mujeres y las consideran menos por no pensar como ellas. O está señora está mayor y no coordina bien o no cree en la libertad. Y eso no me gusta NADA”, afirmó, con la última palabra en mayúsculas.