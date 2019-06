¡Arriba el telón!

A Carlos Rodríguez, un estudiante del IES Las Lagunas de Torrevieja (pura enseñanza pública), le han caído encima los quince minutos de fama a los que, según la calavera miope y aprovechada llamada Andy Warhol, todos tenemos derecho. El motivo no es baladí: el jovial Carlos ha conseguido la calificación más alta de toda España en las pruebas de Selectividad (sí; ya sé que ahora se llama EBAU). Catorce puntos de catorce posibles, después de firmar su Bachillerato con una nota media de diez.

Aunque, para él, esos quince minutos se han alargado bastante, debido a las declaraciones que hizo en alguna de las entrevistas que concedió (segundos de relleno en los informativos, no vayan a decir que no se fomenta el estudio) y en las que confesó que no tenía interés en ir a la universidad, que lo que él ansiaba era dedicarse al teatro.

De hecho, ha dejado de lado el seguro acceso a la facultad que quisiera, y ahora se afana por superar las pruebas de ingreso en la Real Escuela de Arte Dramático, en la que su apabullante nota no va a ser tenida en cuenta.

De inmediato, cuantos redactores y comentaristas se han ocupado del “caso” de Carlos, han mostrado su extrañeza ante el hecho de que el joven no aproveche el caudal acumulado para estudiar una ingeniería, que es lo que se lleva.

Es decir, lo que garantiza el futuro gracias a su marchamo de utilidad, de seriedad.

De rentabilidad en suma.

Trampa en la que hemos caído como cangrejos en el retel, empeñados en mordisquear la carnaza mientras nos arrastran fuera del agua, fuera de la vida.

No hace tanto que Mariano Rajoy, aún presidente del Gobierno, puso tanto énfasis en cantar las bienaventuranzas de los estudios técnicos, que la entrevistadora no tuvo otra que preguntarle por aquellos que optaban por las humanidades o por las artes. Por supuesto, el inefable gallego se zafó del asunto con una larga cambiada en la que no faltó el elogio vacío a esta tierra de poetas y pintores.

Pero me temo que el descrédito de la literatura, del teatro, de la música, ha calado entre nosotros como el caldo del cocido en el rastrojo del pan.

Quizás lleguemos a consentir el arte como mero entretenimiento, debidamente domesticado y carente de sentido, con el que llenar un par de horas del sábado, entre las compras y la pizza recalentada con que llenamos armarios y estómago mientras vaciamos nuestra sensibilidad.

Pero algunos nos empecinamos en sostener que el arte es una forma de acercarse al mundo, puede que no para entenderlo (yo no lo he logrado), sino para debatir con él, para hacerle frente, para ser plenamente humanos.

No deberíamos olvidar nunca a Gabriel Celaya (que fue ingeniero industrial y que dejó su carrera para escribir sonetos, catorce versos como catorce puntos de examen), por más que muchos insistan en arrojar sus poemas al cubo en el que ya desecharon la conciencia:

….poesía necesaria

como el pan de cada día,

Y de eso tuvo que vivir en sus últimos años: de pan y txirimiri. Murió de abandono y de ingratitud en una España que se decía moderna.