Arrimadas: "Cs ha conseguido que Bildu y ERC no hayan podido chantajear al Gobierno"

Europa Press News via Getty Images La líder de Cs, en el Congreso

De oposición a inesperado sustento de la reforma laboral. Ciudadanos permitirá con sus votos que la reforma laboral salga adelante este jueves en el Congreso. E Inés Arrimadas saca pecho por el logro de su partido: “Que el texto salga con los votos de Ciudadanos es un fracaso de las promesas de Podemos y las pretensiones de ERC y Bildu”.

“Lo que ha hecho Cs es que ERC y Bildu no hayan podido chantajear al Gobierno y que el ala radical de Podemos no saque su reforma radical. Hemos hecho un servicio a España”, ha proseguido la líder ‘naranja’ en una entrevista en Hora 25 (Cadena SER).

Para la líder ‘naranja’, sus votos son seguros porque “el Gobierno nos garantiza que no se va a tocar una coma”, una condición sine qua non de su formación que defiende que esta reforma “es infinitamente mejor de la que quería hacer Podemos y la izquierda más radical y la que prometió Sánchez y porque no apoyarla es darle a Bildu y ERC un poder excesivo”.

“Si sale todo bien, mañana (por el jueves) será un buen día para España”, añade la política... y eso que el texto no le gusta excesivamente. De hecho, “yo como liberal yo lo mejoraría”, pero la necesidad obliga.

“Votar ‘no’ es mucho más cómodo”, ha proseguido, en una crítica directa a la negativa absoluta de PP y Vox, “pero teniendo los compromisos con Europa es necesario para España y lo que es bueno para España hay que apoyarlo porque hay que pensar en España y mirar al futuro”.