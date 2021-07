Arrimadas dice que ella es "buena gente" y la réplica de Jiménez Losantos la deja con esta cara

Inés Arrimadas ha concedido una entrevista a Federico Jiménez Losantos en esRadio para abordar la actualidad política. La líder de Ciudadanos ha hablado de los malos resultados de su partido en las elecciones de Madrid y de cómo lo ocurrido en Murcia desembocó en unos comicios que acabaron con la formación naranja fuera de la Asamblea.

Hablando de la campaña, Arrimadas ha señalado que “la votación de Madrid ha sido en otras claves”: “Se te presenta Pablo Iglesias, la operación de Moncloa detrás para hacer lo que sea porque la verdad es que a mí me sabe hasta mal por el pobre Gabilondo, lo que le han hecho pasar en esta campaña de Madrid”.

″¿Pobre Gabilondo? Pero si ha estado defendiendo hasta sobres de balas a Vox que luego resulta que no había mandado nadie”, ha replicado Losantos.

“A mí me ha dado lástima, sinceramente, qué quieres que te diga. Yo es que soy muy buena gente”, ha afirmado Arrimadas antes de que Losantos la volviese a interrumpir.

En ese momento tiene lugar la siguiente conversación

- Losantos: Eso no te va a creer nadie, Inés.

- Arrimadas: ¿Qué no soy buena gente?

- Losantos: Tanto tiempo en la política no puede ser muy buena. Has sobrevivido a Albert Rivera eso es imposible que seas ‘muy’. Puedes ser buena. Pero muy buena, no.

- Arrimadas: Eso es lo peor me han dicho nunca eh, Federico.

- Losantos: No te creo, te habrán dicho cosas mucho peores.