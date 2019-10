Ciudadanos hace campaña con el embarazo de Arrimadas: "Felicidades, Inés"

“Es cierto y estoy muy feliz, me ha costado mucho. Yo supongo que no afectará a la campaña, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. En cualquier caso, estoy muy feliz y muy contenta, creo que se me nota en la cara”.

Con esta palabras confirmaba este martes la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, su embarazo, apenas dos días antes de que arranque la campaña del 10-N.

De cara a esta campaña, Cs ha decidido poner mensajes en una gran pantalla en la sede central de los naranjas en Madrid, situada en la calle de Alcalá. Según fuentes del partido, cada día irán lanzado varias ideas.

Y este miércoles se podía ver dos emoticonos, uno de ellos de un bebé y otro emoji con los ojos como los ‘corazones’ de Cs. El mensaje: “Felicidades, Inés”.